Джейк Лэйман перейдет в «Манресу»

Форвард Джейк Лэйман (28 лет, 203 см) продолжит карьеру в «Манресе», сообщает испанский журналист Жорди Валле Симо.

Лэйман был выбран под 47-м номером на драфте-2016 и провел шесть сезонов в , выступая за «Миннесоту» и .

В сезоне-2021/22 форвард сыграл 34 матча за «Тимбервулвс», набирая в среднем 2,4 очка и 1,1 подбора за 7 минут на площадке.

идет на последнем месте в чемпионате Испании с показателями 1-6.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища