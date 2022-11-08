Джейк Лэйман перейдет в «Манресу»

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Форвард Джейк Лэйман (28 лет, 203 см) продолжит карьеру в «Манресе», сообщает испанский журналист Жорди Валле Симо.

Лэйман был выбран под 47-м номером на драфте-2016 и провел шесть сезонов в НБА, выступая за «Миннесоту» и «Портленд».

В сезоне-2021/22 форвард сыграл 34 матча за «Тимбервулвс», набирая в среднем 2,4 очка и 1,1 подбора за 7 минут на площадке.

«Манреса» идет на последнем месте в чемпионате Испании с показателями 1-6.

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