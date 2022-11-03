Гарлэнд вернулся в строй после 5 пропущенных матчей, набрал 29 очков и 12 передач в победной игре с «Селтикс»

Разыгрывающий провел первый матч после серьезной травмы левого глаза, вернувшись в строй в игре против (114:113) в среду.

На счету Гарлэнда 29 очков (9 из 20 с игры), 12 результативных передач, 5 подборов и 3 перехвата за 42 минуты.

Защитник Донован Митчелл набрал 25 очков, 4 подбора и 6 передач. «Кавальерс» одержали шестую победу подряд.

22-летний баскетболист пропустил пять игр после того, как повредил глаз в матче открытия сезона против «Торонто» 19 октября. Гарлэнд получил рваную рану на внутренней стороне века после того, как Гэри Трент случайного попал ему рукой по лицу.

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