Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Я не вижу в Леброне искру»

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Чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс», ныне игрок «Денвера» Кентавиус Колдуэлл-Поуп желает своей бывшей команде и ее лидеру Леброну Джеймсу переломить ситуацию.

«Я смотрю на игру «Лейкерс», и мне кажется, что в ней нет баскетбола. Это как будто любительская игра. Иногда на это тяжело смотреть.

Хочется сказать Леброну: «Собери команду». Я хочу снова увидеть в нем искру. Я не вижу ее. Надеюсь, что она вернется», – сказал Колдуэлл-Поуп.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?

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