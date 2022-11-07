Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Я не вижу в Леброне искру»

Чемпион НБА 2020 года в составе , ныне игрок желает своей бывшей команде и ее лидеру переломить ситуацию.

«Я смотрю на игру «Лейкерс», и мне кажется, что в ней нет баскетбола. Это как будто любительская игра. Иногда на это тяжело смотреть.

Хочется сказать Леброну: «Собери команду». Я хочу снова увидеть в нем искру. Я не вижу ее. Надеюсь, что она вернется», – сказал Колдуэлл-Поуп.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?