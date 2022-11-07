Леброн Джеймс пропустит матч впервые в этом сезоне
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не сыграет в сегодняшнем гостевом матче против «Юты» из-за болей в левой ступне, сообщает инсайдер Марк Стейн.
Леброн регулярно в этом сезоне попадал в список травмированных, но впервые пропустит матч.
В составе «Лейкерс» сегодня также будут отсутствовать Патрик Беверли и Лонни Уокер. У обоих игроков болезнь, не связанная с COVID-19.
«Лейкерс» идут на предпоследнем месте в Западной конференции с результатом 2-7. «Юта» – вторая на Западе (8-3).
Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?
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