Леброн Джеймс – о «Кавальерс»: «Они просто очень хотят играть в баскетбол»

Суперзвезда после поражения от «Кавальерс» (100:114) похвалил свою бывшую команду.

«Они проделали большую работу в межсезонье, заполучив крутого игрока.

У них очень хорошая команда и отличный тренер. Сбалансированный состав и большое количество сильных игроков. Они просто очень хотят играть в баскетбол.

У них не так много парней, которые сидят в социальных сетях. Они приходят на работу и просто хотят играть в баскетбол. Наверное, это счастье для тренера», – сказал Леброн.

Донован Митчелл – в «Кливленде»! Они собрали лучшую заднюю линию Востока?