Зоран Лукич: «За вторую половину матча с «Зенитом» мне не стыдно»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич остался доволен игрой своей команды во второй половине матча Лиги ВТБ против «Зенита» (66:76).

«Поздравляю соперника с победой, с тяжелой победой.

По первой половине нам предстоит серьезный разговор — столько промазанных бросков, столько ошибок в решениях, это просто непозволительно для команды уровня Единой Лиги.

Вторая половина была лучше, был максимальный фокус в атаке. К сожалению, в нескольких моментах снова ошиблись, но, мне кажется, как минимум могли закончить матч с 5-очковым отставанием.

Поражение есть поражение, но за вторую половину мне не стыдно. Надо анализировать, на горячую голову не нужно это делать», – сказал Лукич.

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