Эндрю Гаудлок о Желько Обрадовиче: «Баскетбольный гений. Самый сумасшедший тренер, с которым я работал»

Эндрю Гаудлок рассказал о своем опыте работы с Желько Обрадовичем.

«Отличный тренер, я за один сезон узнал то, на что обычно уходит пять сезонов. Он много работает, заставляет игроков много работать и многого ждет от них.

Баскетбольный гений. Это лучший способ описать его. Все, что он нам когда-либо говорил, срабатывало. Если он говорил, что мы будем атаковать кольцо, или что кто-то переключиться на определенного игрока, так и случалось. Невероятный ум.

Я не знал, кто он. Когда я подписывал контракт, речь шла только о деньгах. Мой агент сказал, что тренер немного сумасшедший, очень хороший, но немного сумасшедший. Я не беспокоился, он сказал, что он легенда. Спустя несколько месяцев, услышав все, что он говорит, увидев, как он тренирует, узнав о его прошлом и обо всем, чего он достиг, я проникся огромным уважением.

Самый сумасшедший тренер, с которым я работал? Наверное, Обрадович. На самом деле, определенно Обрадович . Андреа Тринкьери на втором месте», – рассказал защитник «Колоссоса».