  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эндрю Гаудлок о Желько Обрадовиче: «Баскетбольный гений. Самый сумасшедший тренер, с которым я работал»
1

Эндрю Гаудлок о Желько Обрадовиче: «Баскетбольный гений. Самый сумасшедший тренер, с которым я работал»

Эндрю Гаудлок рассказал о своем опыте работы с Желько Обрадовичем.

«Отличный тренер, я за один сезон узнал то, на что обычно уходит пять сезонов. Он много работает, заставляет игроков много работать и многого ждет от них.

Баскетбольный гений. Это лучший способ описать его. Все, что он нам когда-либо говорил, срабатывало. Если он говорил, что мы будем атаковать кольцо, или что кто-то переключиться на определенного игрока, так и случалось. Невероятный ум.

Я не знал, кто он. Когда я подписывал контракт, речь шла только о деньгах. Мой агент сказал, что тренер немного сумасшедший, очень хороший, но немного сумасшедший. Я не беспокоился, он сказал, что он легенда. Спустя несколько месяцев, услышав все, что он говорит, увидев, как он тренирует, узнав о его прошлом и обо всем, чего он достиг, я проникся огромным уважением.

Самый сумасшедший тренер, с которым я работал? Наверное, Обрадович. На самом деле, определенно Обрадович. Андреа Тринкьери на втором месте», – рассказал защитник «Колоссоса».

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?1049 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
Желимир Обрадович
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoКолоссос
Эндрю Гаудлок
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Желько Обрадович: «НБА по какой-то причине намерена прийти к нам. Мы должны защитить себя»
322 мая, 11:10
«Партизан» заинтересован в Нике Калатесе
20 мая, 12:18
Желько Обрадович: «У европейского баскетбола большие проблемы. Вероятно, даже Гудини не знает, что будет в следующем году»
17 мая, 10:58
Желько Обрадович: «Если во всех баскетбольных турнирах будут одинаковые правила, это будет здорово для спорта»
310 апреля, 15:37
Главные новости
Бельгия стала победителем женского чемпионата Европы, отыграв у Испании отставание в 12 очков в последние три минуты
32 минуты назад
Евробаскет-2025. Женщины. Финал. Бельгия вырвала победу у Испании, совершив камбэк 14:0 в последние 3 минуты
1159 минут назад
«Юта» обменяет Коллина Секстона и пик 2-го раунда драфта-2030 в «Шарлотт» на Юсуфа Нуркича
38сегодня, 19:25
Женская НБА. «Нью-Йорк» встречается с «Атлантой», «Финикс» примет «Лас-Вегас» и другие матчи
5сегодня, 19:10Live
Андрей Кириленко: «Будем рады, если госпожа Ковентри обратит внимание на действительно важные проблемы в олимпийском движении»
2сегодня, 19:06
Марк Кьюбан: «НБА должна добавить к драфту еще два раунда»
1сегодня, 18:36
Данкан Робинсон отказался от опции в контракте и станет свободным агентом
11сегодня, 18:05
Джулиус Рэндл и «Миннесота» подпишут новый 3-летний контракт на 100 млн долларов
21сегодня, 17:44
Шэмс Чарания: «Леброн Джеймс не уверен в составе «Лейкерс» в будущем»
10сегодня, 17:35
Келли Убре использовал опцию на следующий сезон
2сегодня, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Филадельфия» отклонила опцию в контракте Лонни Уокера
17 минут назад
Карис Леверт может заменить Малика Бизли в «Детройте»
сегодня, 18:45
Владислав Емченко покинул «Локомотив-Кубань»
1сегодня, 17:55
«Финикс» использовал опцию в контракте Василие Мицича на 8,1 млн долларов
1сегодня, 16:57
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. За 3-е место. Сербия победила Германию и завоевала бронзу
сегодня, 15:16
Ти Джей Лиф заключил трехлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 14:01
«Црвена Звезда» подписала 2-летний контракт с Эбукой Изунду
сегодня, 13:52
Рикки Рубио ведет переговоры с «Ховентудом»
сегодня, 13:27
«Бакс» находятся в «выгодной позиции» для сохранения Бобби Портиса
1сегодня, 12:25
Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой
сегодня, 11:00Live