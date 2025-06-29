Андрей Кириленко: «Будем рады, если госпожа Ковентри обратит внимание на действительно важные проблемы в олимпийском движении»
Андрей Кириленко высказался о новом президенте МОК Кирсти Ковентри.
«Лично не знаком с госпожой Ковентри, но ее заслуги и долгая карьера говорят о том, что она прошла длинный путь в спортивной среде и понимает основные проблемы развития. Конечно же, пожелаю ей удачи на такой важной и обязывающей позиции, но давайте будем честны: мы будем поддерживать всех, кто во главу угла ставит работу.
За прошедшие годы мы уже приспособились работать в сложных условиях и будем рады, если госпожа Ковентри обратит внимание на действительно важные проблемы в олимпийском движении», – сказал президент РФБ.
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Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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