Ненад Димитриевич: «Игра в Минске сложилась для УНИКСа крайне непросто»

Теги УНИКС Минск Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич стал самым результативным игроком в гостевом матче против «Минска» в рамках Лиги ВТБ (58:54).

Македонец набрал 22 очка, сделал 3 подбора и 3 передачи за 32 минуты на паркете. «Игра сложилась для нас крайне непросто. Но главное, что увозим из Минска победу. Теперь начинаем подготовку к ключевому матчу с ЦСКА», – сказал после игры Димитриевич.

МБА — глоток свежего воздуха в Единой лиге, Банкеро — новый Коулмен. Мои любимые игроки и команды октября

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные