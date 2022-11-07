Велимир Перасович: «Оказались психологически не готовы к матчу»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после тяжелой победы над (58:54) высказал недовольство игрой своей команды в нападении. «Считаю, сегодня играли с хорошей энергией и желанием в защите, но в нападении действовали очень плохо, принимали неправильные решения. Наши промахи открытых попыток из выгодных положений в дальнейшем привели к выполнению нами неподготовленных бросков.

В заключительной четверти действовали плохо и неуверенно, дав шанс «Минску» вернуться в игру. Хозяева показали очень хороший, умный баскетбол с отличным движением мяча. Однако я убежден, что сегодня именно наша плохая игра позволила минчанам затянуть нас в концовку.

В преддверии матча столкнулись с некоторыми кадровыми проблемами из-за травм, но это не может служить оправданием. Ключевым фактором считаю то, что мы оказались психологически не готовы к матчу», – сказал Перасович.

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