УНИКС обновил рекорд клуба – 8-0 на старте сезона
УНИКС стартовал в сезоне Единой лиги ВТБ-2022/23 с восьми подряд побед, улучшив рекордный показатель в истории клуба.
В понедельник, 7 ноября, казанская команда продлила победную серию до восьми матчей, обыграв на выезде белорусский «Минск» со счетом 58:54.
Лучшим в составе победителей стал македонский разыгрывающий Ненад Димитриевич, который набрал 22 очка, сделал 3 подбора и 3 передачи.
УНИКС и ЦСКА лидируют в турнирной таблице с одинаковым показателем – 8-0.
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