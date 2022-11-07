УНИКС обновил рекорд клуба – 8-0 на старте сезона

Теги УНИКС Минск Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

УНИКС стартовал в сезоне Единой лиги ВТБ-2022/23 с восьми подряд побед, улучшив рекордный показатель в истории клуба.

В понедельник, 7 ноября, казанская команда продлила победную серию до восьми матчей, обыграв на выезде белорусский «Минск» со счетом 58:54.

Лучшим в составе победителей стал македонский разыгрывающий Ненад Димитриевич, который набрал 22 очка, сделал 3 подбора и 3 передачи.

УНИКС и ЦСКА лидируют в турнирной таблице с одинаковым показателем – 8-0.

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