Крис Маллин: «Яннис Адетокумбо и Стеф Карри – два лучших игрока НБА»

Легенда и член Зала славы назвал двух лучших игроков лиги на сегодняшний день.

«На данный момент двумя лучшими игроками НБА являются и . Точка. Я даже не собираюсь тратить на это время», – сказал Маллин.

Адетокумбо и Карри являются двукратными MVP лиги. Яннис получил награду в 2019 и 2020 годах, Карри – в 2015-м и 2016-м.

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?