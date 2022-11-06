Крис Маллин: «Яннис Адетокумбо и Стеф Карри – два лучших игрока НБА»

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Крис Маллин Стефен Карри Яннис Адетокумбо Баскетбол

Легенда «Голден Стэйт» и член Зала славы Крис Маллин назвал двух лучших игроков лиги на сегодняшний день.

«На данный момент двумя лучшими игроками НБА являются Яннис Адетокумбо и Стеф Карри. Точка. Я даже не собираюсь тратить на это время», – сказал Маллин.

Адетокумбо и Карри являются двукратными MVP лиги. Яннис получил награду в 2019 и 2020 годах, Карри – в 2015-м и 2016-м.

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