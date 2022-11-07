Генеральный менеджер команды НБА: «Кайри Ирвинг может больше не сыграть в НБА»

Издание The Athletic побеседовало с 11 руководителями команд по поводу ситуации вокруг разыгрывающего Кайри Ирвинга, временно отстраненного от участия в матчах за продвижение антисемитского фильма в социальных сетях.

Большинство функционеров ясно дали понять, что не станут выменивать Ирвинга или подписывать с рынка свободных агентов, если у них будет такая возможность.

«Он является противоположностью того, что вы ждете от игрока, которому так много платят», – отметил один генеральный менеджер.

«Я думаю, что Кайри может больше не сыграть в НБА», — сказал другой генеральный менеджер.

«С этого момента у Ирвинга будут только контракты на один год», — заявил один из руководителей фронт-офиса.

«Поскольку Nike приостановил сотрудничество с Ирвингом, ему стало еще труднее», — сказал владелец одного из клубов.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют