Евгений Пашутин: «Игра с ЦСКА — это мотивация для всех»

Главный тренер «Пармы» заявил, что ему не пришлось дополнительно настраивать команду на матч против московского (74:83).

«Хотелось бы отметить полный зал и невероятную поддержку!

Игра с ЦСКА — это мотивация для всех! Не было необходимости дополнительно настраивать команду, все с нетерпением ждали игры.

Подбор, защита 1 на 1 и более агрессивная игра в нападении — нам стоит обратить еще большее внимание на эти три аспекта. Думаю, что от игре к игре мы прибавляем, лучше понимаем друг друга. У нас все впереди, сделаем работу над ошибками и будем готовиться к выездному матчу в Самаре», – сказал Пашутин.

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