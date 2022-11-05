Евгений Пашутин: «Игра с ЦСКА — это мотивация для всех»
Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин заявил, что ему не пришлось дополнительно настраивать команду на матч против московского ЦСКА (74:83).
«Хотелось бы отметить полный зал и невероятную поддержку!
Игра с ЦСКА — это мотивация для всех! Не было необходимости дополнительно настраивать команду, все с нетерпением ждали игры.
Подбор, защита 1 на 1 и более агрессивная игра в нападении — нам стоит обратить еще большее внимание на эти три аспекта. Думаю, что от игре к игре мы прибавляем, лучше понимаем друг друга. У нас все впереди, сделаем работу над ошибками и будем готовиться к выездному матчу в Самаре», – сказал Пашутин.
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