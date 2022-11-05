Алексей Швед обновил личный рекорд результативности в сезоне – 24 очка

Защитник ЦСКА Алексей Швед установил личный рекорд результативности в сезоне-2022/23, набрав 24 очка в победном матче против «Пармы» (83:74).

33-летний игрок реализовал 8 из 17 с игры, 3 из 9 из-за дуги, 5 из 5 с линии штрафных. Также на его счету 7 передач, 2 подбора и 3 перехвата.

ЦСКА начал сезон с восьми побед подряд.

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