Даллас Мур: «Люди в России более приветливые, чем многие думают»

Американский разыгрывающий ЦСКА Даллас Мур поделился первыми впечатлениями от Москвы и столичного клуба.

«Первое, что я узнал о России — это то, что здесь холодно. Люди здесь более приветливые, чем многие думают. В Москве классно, клуб во многом помогает. Игроки и персонал не оставляют меня одного. Мне здесь нравится.

Я был восхищен приглашением в ЦСКА. Это один из лучших клубов в европейском баскетболе, если не лучший. Если кто-то говорит, что играл или играет за ЦСКА, это большое достижение. Я рад, что оказался здесь.

Москва — классный город. Здесь есть чем заняться. Город огромный, у меня было немного времени, чтобы прогуляться. Я много времени потратил на переезд. Сначала жил в отеле, теперь в квартире. Сейчас времени стало больше, хочу увидеть Красную площадь и все остальное. Парни мне рассказали, куда можно пойти. Особенно круто, что много мест с американской культурой, кухней. Когда ты далеко от дома, этого не хватает», — рассказал Мур.

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