Между Оби Топпином и ассистентом главного тренера Риком Брансоном произошла стычка

Во время вчерашнего матча «Нью-Йорк» – (106:104) между форвардом «Никс» и ассистентом главного тренера Риком Брансоном произошла перепалка, после которой их пришлось разнимать, сообщает журналист New York Daily News Стефан Бонди.

«Насколько я понимаю, они все уладили после матча. У них достаточно крепкие отношения, так как Рик тренировал Оби во время предрафта. Кроме того, Оби очень хорошо играл после ссоры», – отмечает Бонди.

Топпин завершил матч с 17 очками и 3 подборами, реализовав 3 из 6 из-за дуги.

«Обычное дело для НБА. Разгар битвы», – прокомментировал инцидент главный тренер «Никс» Том Тибодо.

Рик Брансон – бывший игрок и отец разыгрывающего Джейлена Брансона.

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