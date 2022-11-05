«Он пошел на меня с ножом». Эррик Макколлум рассказал о стычке на парковке в Измире

Бывший защитник «Локомотива-Кубань» , ныне выступающий за турецкую «Каршияку», рассказал о стычке, которая у него произошла из-за парковочного места в Измире.

«Мои друзья/болельщики в Измире. Сообщите в полицию о владельце этого белого Мерседеса.

Он вел себя как идиот из-за моего места на парковке и с агрессией пошел к моему автомобилю, пока я не вышел, и он не увидел, что я намного больше и моложе. Затем он пошел на меня с ножом, но люди остановили его.

Мы приготовились к драке, но добропорядочные граждане в торговом центре вмешались и физически помешали ему. Кто знает, чем это могло закончиться.

Хуже всего то, что я был с беременной женой и двухлетним сыном. Поэтому я должен был позаботиться об их безопасности. Вот этот идиот», – написал Макколлум, опубликовав фото нападавшего и его автомобиля.

«Я думал, что мне придется убить его, но, к счастью, до этого не дошло», – добавил баскетболист.

Макколлум хорошо известен в России по выступлениям за УНИКС, «Химки» и «Локомотив-Кубань».

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье