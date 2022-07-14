Лига ВТБ представила подборку лучших моментов сезона с участием Эррика Макколлума

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов сезона-2021/22 с участием защитника «Локомотива-Кубань» .

Американец провел в прошедшем сезоне Лиги ВТБ 28 матчей, набирая в среднем 18,4 очка и 4,5 передачи за 24,9 минуты на площадке.

Макколлум стал самым результативным игроком регулярного чемпионата c 19,8 очка в среднем за матч. В октябре в домашнем матче против «Цмоки-Минска» Эррик набрал 38 очков, обновив личный рекорд в Лиге ВТБ и установив рекорд результативности в истории «Локомотива-Кубань».

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