Трехочковый Эррика Макколлума с одной ноги принес «Каршияке» победу над «Галатасараем»

Фантастический трехочковый бросок с одной ноги принес «Каршияке» победу над (72:70) в матче чемпионата Турции.

При равном счете (69:69) бывший защитник «Локомотива-Кубань» за 2,4 секунды до конца основного времени встречи выпрыгнул с одной ноги и, несмотря на сопротивление защитника, отправил мяч в кольцо с отскоком от щита.

Макколлум завершил матч с 15 очками и 9 передачами.

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