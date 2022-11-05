Матч «Парма» – ЦСКА собрал 6 612 зрителей. Это новый рекорд сезона по посещаемости

Матч между «Пармой» и ЦСКА установил новый рекорд сезона лиги ВТБ по посещаемости.

Встреча состоялась в УДС в Перми и завершилась со счетом 83:74 в пользу московской команды. На игре присутствовало 6 612 человек при вместимости арены в 7 000 зрителей.

ЦСКА продлил победную серию до 8-0. Лучшим в составе победителей стал защитник Алексей Швед, который набрал 24 очка и сделал 7 передач.

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