Матч «Парма» – ЦСКА собрал 6 612 зрителей. Это новый рекорд сезона по посещаемости
Матч между «Пармой» и ЦСКА установил новый рекорд сезона Единой лиги ВТБ по посещаемости.
Встреча состоялась в УДС «Молот» в Перми и завершилась со счетом 83:74 в пользу московской команды. На игре присутствовало 6 612 человек при вместимости арены в 7 000 зрителей.
ЦСКА продлил победную серию до 8-0. Лучшим в составе победителей стал защитник Алексей Швед, который набрал 24 очка и сделал 7 передач.
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