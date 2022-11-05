Эмил Райкович: «В ключевые моменты матча большую роль сыграл индивидуальный уровень игроков»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович рассказал, за счет чего удалось обыграть «Парму» (83:74) и одержать восьмую подряд победу на старте сезона Лиги ВТБ.

«Да, мы ожидали такой матч. — действительно хорошая команда, а в зале отличная атмосфера, которая помогает им играть. Они провели сегодня хороший матч, но мы нашли возможности, чтобы сыграть лучше и победить.

Мы были сильнее в защите и контролировали подбор. Также в ключевые моменты матча большую роль сыграл индивидуальный уровень игроков, как например, игра Алексея Шведа, который мог сам создавать ситуации и решать исход эпизода», – сказал Райкович.

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