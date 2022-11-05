Инсайдер Зак Лоу: «Вся лига теперь готова возобновить переговоры по Дюрэнту»

По словам инсайдера Зака Лоу, команды НБА снова рассматривают возможность обмена звездного форварда .

«Не думаю, что это будет быстро. На самом деле, я даже не уверен, что это когда-нибудь произойдет. Но я точно знаю, что вся лига теперь готова возобновить переговоры по Дюрэнту», – сказал Лоу.

Дюрэнт в межсезонье попросил руководство «Бруклина» об обмене, но позже передумал. «Нетс» не удалось найти подходящий вариант обмена из-за высокой запрашиваемой цены.

«Нетс» начали сезон с результатом 3-6 и отправили в отставку главного тренера Стива Нэша. Второй лидер команды Кайри Ирвинг дисквалифицирован как минимум на пять матчей.

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