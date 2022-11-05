Инсайдер Зак Лоу: «Вся лига теперь готова возобновить переговоры по Дюрэнту»
По словам инсайдера Зака Лоу, команды НБА снова рассматривают возможность обмена звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.
«Не думаю, что это будет быстро. На самом деле, я даже не уверен, что это когда-нибудь произойдет. Но я точно знаю, что вся лига теперь готова возобновить переговоры по Дюрэнту», – сказал Лоу.
Дюрэнт в межсезонье попросил руководство «Бруклина» об обмене, но позже передумал. «Нетс» не удалось найти подходящий вариант обмена из-за высокой запрашиваемой цены.
«Нетс» начали сезон с результатом 3-6 и отправили в отставку главного тренера Стива Нэша. Второй лидер команды Кайри Ирвинг дисквалифицирован как минимум на пять матчей.
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