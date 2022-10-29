Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» примет «Скопье», ФМП сыграет с «Будучностью»

В субботу, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут два матча.

Словенская «Цедевита-Олимпия» примет северомакедонский «Скопье», сербский ФМП сыграет с черногорской «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 4-0, Црвена Звезда Сербия – 3-0, ФМП Сербия – 3-1, Будучность Черногория – 3-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Задар Хорватия – 3-2, Цибона Хорватия – 3-2, Морнар Бар Черногория – 2-2, Студентски Центар Черногория – 1-3, Скопье Северная Македония - 1-3, Сплит Хорватия – 1-4, Мега Сербия – 0-4, Борац Чачак Сербия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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