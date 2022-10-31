Адриатическая лига. «Игокеа» – «Црвена Звезда»
В понедельник, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической боснийская «Игокеа» примет сербскую «Црвену Звезду».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 20.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Положение команд: Партизан Сербия – 5-0, Црвена Звезда Сербия – 3-0, ФМП Сербия – 4-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 3-1, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Будучность Черногория – 3-2, Задар Хорватия – 3-2, Цибона Хорватия – 3-2, Студентски Центар Черногория – 2-3, Морнар Бар Черногория – 2-3, Скопье Северная Македония - 1-4, Сплит Хорватия – 1-4, Мега Сербия – 0-5, Борац Чачак Сербия – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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