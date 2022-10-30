Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Галатасарай», «Анадолу Эфес» примет «Бахчешехир»

В воскресенье, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Дарушафака» дома сыграет с , примет .

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Дарушафака – Галатасарай Дата проведения 30 октября, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 4-0, – 4-0, Тофаш – 4-1, Тюрк Телеком – 4-1, Каршияка – 3-1, Анадолу Эфес – 3-1, Коньяспор – 3-2, Бахчешехир – 3-2, Петким Спор – 2-2, Газиантеп – 2-3, – 1-3, Галатасарай – 1-3, Бешикташ – 1-4, Маниса – 1-4, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Шок в «Сан-Антонио»: выгнали 19-летнюю надежду, хотя только что продлили. Игрок заявил о проблемах с психикой

Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза