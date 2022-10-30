Чемпионат Турции. «Дарушафака» – «Галатасарай», «Анадолу Эфес» примет «Бахчешехир»

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В воскресенье, 30 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Дарушафака» дома сыграет с «Галатасараем», «Анадолу Эфес» примет «Бахчешехир».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Петким Спор – Бурсаспор
Дата проведения
30 октября, 13.00, «Enka Sport Hall»
Онлайн матча

Дарушафака – Галатасарай
Дата проведения
30 октября, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Анадолу Эфес – Бахчешехир
Дата проведения
30 октября, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 4-0, Бурсаспор – 4-0, Тофаш – 4-1, Тюрк Телеком – 4-1, Каршияка – 3-1, Анадолу Эфес – 3-1, Коньяспор – 3-2, Бахчешехир – 3-2, Петким Спор – 2-2, Газиантеп – 2-3, Дарушафака – 1-3, Галатасарай – 1-3, Бешикташ – 1-4, Маниса – 1-4, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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