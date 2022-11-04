Стивен Эй Смит: «Джо Цай полностью разочаровался в Кайри Ирвинге»

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Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг утратил доверие владельца клуба Джозефа Цая.

«Как мне сказали, Джо Цай полностью разочаровался в Кайри Ирвинге. Он вынужден работать с ним только из-за действующего контракта», – заявил Смит.

В четверг «Нетс» опубликовали заявление, из которого следует, что Ирвинг дисквалифицирован как минимум на 5 матчей за продвижение антисемитского фильма и нежелание извиниться.

Спустя несколько часов разыгрывающий все же написал пост с извинениями в социальных сетях.

Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен

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