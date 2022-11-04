Леброн Джеймс – Кайлу Кузме: «Мне тебя не хватает, бро»

Звездный форвард «Лейкерс» выразил почтение экс-игроку команды .

Кузма, который в 2020 году выиграл с «озерниками» чемпионат во время доигровки сезона в «пузыре», написал сообщение в социальной сети.

«Цените людей, пока они рядом с вами», – написал баскетболист «Уизардс».

«К сожалению, они так не делают. Ты знаешь, как это происходит 🤦🏾‍♂️ Мне тебя не хватает, бро», – отреагировал 37-летний Джеймс.

Руководство «Лейкерс» критикуют за трансферную политику после последней победы в чемпионате. Калифорнийцы расстались с несколькими снайперами, у команды стали последовательно ухудшаться результаты. В 2021 году «озерники» вылетели в первом раунде, в 2022-м не попали в плей-офф, в новом сезоне стартовали с 2-5.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета