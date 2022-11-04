Джейлен Хорд из тель-авивского «Хапоэля» – MVP 4-го раунда Еврокубка
Легкий форвард тель-авивского «Хапоэля» Джейлен Хорд признан MVP 4-го раунда регулярного чемпионата Еврокубка.
В матче с «Тренто» (93:63) Хорд набрал 22 очка (9 из 10 с игры), 9 подборов, 1 перехват, 1 блок-шот и 33 балла за эффективность действий.
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