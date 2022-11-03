«Это не игра». Дуэйн Уэйд отреагировал на несогласие бывшей жены со сменой имени у их трансгендерного сына

Легенда Дуэйн Уэйд отреагировал на заявление бывшей жены Шивон Фанчес-Уэйд, что он пытается «нажиться» на «изменении имени и пола» их трансгендерного сына.

«Поскольку это должен быть новый способ воспитания детей, я считаю, что должен отреагировать на эти обвинения, и это чертовски стыдно.

Сейчас я нахожусь в важнейшем в моей жизни путешествии на нашу родину, в Африку. Я получил сообщение в социальной сети о том, что заставляю нашу 15-летнюю дочь быть кем-то, кем она не является, и делать что-то против ее воли. Это серьезные и пагубные обвинения, которые причинили боль нашим детям.

Хотя никто из нас не удивлен попыткой Шивон бороться с личностью Зайи и втоптать мое имя в грязь, я очень разочарован тем, что она постоянно находит способы сконцентрировать внимание на себе и своих потребностях, не обращая внимания на детей.

Она не стремилась участвовать в жизни своих детей более десяти лет. Зайя уже не тот трехлетний ребенок, и она кричит об этом всему миру, но самое главное — своей матери! Никто в нашем доме никогда не заставит Зайю или кого-либо из наших детей делать что-либо против их воли, не говоря уже о том, чтобы навязывать им личность.

Это не игра для моей семьи и уж точно для Зайи. Это ее жизнь», – заявил Уэйд.

В августе Уэйд подал официальное прошение в Верховный суд Лос-Анджелеса с требованием юридически поменять имя у сына с Зайон Малакай Айрамис Уэйд на Зайя Малакай Айрамис Уэйд. Во вторник бывшая жена баскетболиста Шивон Фанчес-Уэйд, на которой он был женат с 2002 по 2010 год, заявила в суде, что возражает против требований бывшего мужа.

У Дуэйна Уэйда самая странная семья в НБА: дети от трех разных женщин, сын, который считает себя девочкой, а еще живущий с Уэйдами племянник