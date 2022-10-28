Евролига. «Анадолу Эфес» – «Фенербахче», «Барселона» сыграет с «Миланом» и другие матчи

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Сегодня состоятся четыре матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В дерби турецких клубов действующий чемпион «Анадолу Эфес» примет «Фенербахче».

«Барселона» в Испании сыграет с итальянским «Миланом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Бавария Германия
Дата проведения
28 октября, 20.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
28 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Баскония Испания
Дата проведения
28 октября, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  EA7 Эмпорио Армани Милан Италия
Дата проведения
28 октября, 21.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче Турция – 4-0, Маккаби Израиль – 4-1, Олимпиакос Греция – 4-1, Монако Франция – 4-1, Баскония Испания – 3-1, Милан Италия – 3-1, Альба Германия – 3-2, Анадолу Эфес Турция – 2-2, Барселона Испания – 2-2, Реал Испания – 2-3, Партизан Сербия – 2-3, Валенсия – 2-3, Жальгирис – 2-3, Виртус Италия – 2-3, Виллербан Франция – 1-3, Панатинаикос Греция – 1-4, Бавария Германия – 0-4, Црвена Звезда Сербия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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