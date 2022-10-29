Андреа Тринкьери – о 0-5 «Баварии» в Евролиге: «Не переживаю из-за этого, сейчас только октябрь»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Бавария Андреа Тринкьери Баскетбол

Главный тренер «Баварии» прокомментировал поражение от «Црвены Звезды» (72:78), которое стало для команды пятым в нынешнем сезоне Евролиги.

«Конечно, это неприятно. В следующем матче мы сыграем лучше. Не переживаю из-за этого, сейчас только октябрь. Я помню, как «Жальгирис» попал в плей-офф после 1-10 на старте сезона», – заявил Тринкьери.

На данный момент «Бавария» идет последней в турнирной таблице Евролиги с показателями 0-5. В прошлом году команда вышла в плей-офф с восьмого места.

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