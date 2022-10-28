Бен Бентил готовится к матчу с «Баварией», несмотря на простуду

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Бавария Бен Бентил Баскетбол

Тяжелый форвард «Црвены Звезды» Бен Бентил планирует сыграть в матче Евролиги с «Баварией», несмотря на простуду.

Некоторые издания в Сербии сообщали о том, что у Бентила COVID-19, однако эти слухи не подтвердились.

В четырех матчах Евролиги-22/23 Бентил набирает 14,8 очка, 4,8 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза

15 фотографий, на которых Майкл Джордан парит в воздухе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные