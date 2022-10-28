Бен Бентил готовится к матчу с «Баварией», несмотря на простуду
Тяжелый форвард «Црвены Звезды» Бен Бентил планирует сыграть в матче Евролиги с «Баварией», несмотря на простуду.
Некоторые издания в Сербии сообщали о том, что у Бентила COVID-19, однако эти слухи не подтвердились.
В четырех матчах Евролиги-22/23 Бентил набирает 14,8 очка, 4,8 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.
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