Бен Бентил готовится к матчу с «Баварией», несмотря на простуду

Тяжелый форвард Бен Бентил планирует сыграть в матче с «Баварией», несмотря на простуду.

Некоторые издания в Сербии сообщали о том, что у Бентила COVID-19, однако эти слухи не подтвердились.

В четырех матчах Евролиги-22/23 Бентил набирает 14,8 очка, 4,8 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

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