«Сакраменто» обыграл «Майами», «Лейкерс» остаются единственной командой НБА без побед

«Сакраменто» в пятом для себя матче регулярного чемпионата обыграл дома со счетом 119:113.

«Кингз» теперь имеют результат 1-4. «Лейкерс» после этого остаются единственной командой нового сезона НБА без единой победы – 0-5.

В пятницу первую победу в сезоне одержал .

Победа стала первой во главе для главного тренера Майка Брауна, которого назначали в межсезонье-2022.

следующий матч проведут против «Наггетс» на домашней арене.

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