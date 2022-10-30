«Сакраменто» обыграл «Майами», «Лейкерс» остаются единственной командой НБА без побед

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«Сакраменто» в пятом для себя матче регулярного чемпионата обыграл дома «Майами» со счетом 119:113.

«Кингз» теперь имеют результат 1-4. «Лейкерс» после этого остаются единственной командой нового сезона НБА без единой победы – 0-5.

В пятницу первую победу в сезоне одержал «Орландо».

Победа стала первой во главе «Сакраменто» для главного тренера Майка Брауна, которого назначали в межсезонье-2022.

«Лейкерс» следующий матч проведут против «Наггетс» на домашней арене.

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