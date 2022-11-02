Дариус Гарлэнд вернулся в строй и сыграет с «Бостоном»

Разыгрывающий готов принять участие в сегодняшнем матче против , пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Звездный баскетболист пропустил пять матчей из-за повреждения глаза, полученного в матче против 19 октября.

Гарлэнд получил рваную рану на внутренней стороне века после того, как случайного попал ему рукой по лицу.

Во вторник разыгрывающий принял участие в полноценной тренировке «Кавальерс», после чего остался на площадке и выполнил дополнительные упражнения.

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