Дариус Гарлэнд вернулся в строй и сыграет с «Бостоном»

Теги травмы Бостон Кливленд Торонто НБА Гэри Трент-младший Дариус Гарлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Кливленда» готов принять участие в сегодняшнем матче против «Бостона», пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Звездный баскетболист пропустил пять матчей из-за повреждения глаза, полученного в матче против «Торонто» 19 октября.

Гарлэнд получил рваную рану на внутренней стороне века после того, как Гэри Трент случайного попал ему рукой по лицу.

Во вторник разыгрывающий принял участие в полноценной тренировке «Кавальерс», после чего остался на площадке и выполнил дополнительные упражнения.

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