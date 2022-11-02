«Валенсия» переедет на новую арену стоимостью 280 млн евро в 2024 году

Уроженец Валенсии, миллиардер Хуан Роиг инвестирует 280 миллионов евро в строительство новой крытой арены в своем родном городе.

«Roig Arena» будет вмещать более 15 000 зрителей и сможет приносить муниципалитету более 10 миллионов евро в год. Открытие спорткомплекса запланировано на 2024 год.

Ожидается, что на «Roig Arena» будет играть баскетбольная «Валенсия», которая с этого сезона выступает в Евролиге Сейчас клуб принимает домашние матчи на арене «La Fonteta», которая построена в 1983 году и вмещает 9 000 зрителей.

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Фото: Las Provincias