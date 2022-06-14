Андрей Ватутин: «Зенит» взял нас измором»

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил неравные кадровые возможности участников финала Единой лиги ВТБ этого года.

ЦСКА проиграл «Зениту» в решающей серии со счетом 3-4 и впервые за 11 лет не стал победителем Единой лиги.

«Зенит» в некотором смысле взял нас измором, это не жалоба, а факт. У соперника шире ротация, больше игроков, причем существенный вклад внесли именно запасные, чего у нас не было. По мере удлинения серии мы все заметнее уставали. Три победы в семи матчах стали для меня приятным сюрпризом, сказал бы даже, что команда проявила героизм.

Еще до начала серии считал «Зенит» фаворитом и озвучивал причины. При широкой ротации в длинной серии больше возможностей для маневра. Это и имею в виду, когда говорю про измор. А так петербуржцев стоит похвалить. При 1-3 собрались, показали характер. Но у нас, к сожалению, было меньше солдат и патронов.

В такой комплектации трудно выиграть серию у команды, упакованной двенадцатью игроками. Не могу не отметить работу Хави Паскуаля, он блестяще провел эту серию, реагировал, удивлял, но, повторяю, вариативность и глубина состава позволяли ему это сделать.

Вообще реалии не всегда сходятся с надеждами тех, кто ждет от нас только побед. Многие видят легкий успех, не погружаясь в действительность. Однако мы в этой действительности живем, так что победа «Зенита» со счетом 4-2 меня тоже не сильно удивила бы. Предполагать же, как сыграли бы в зимних составах, в принципе бессмысленно», – заявил Ватутин.

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