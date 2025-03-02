«Атланта» подписала с Домиником Барлоу 2-летний стандартный контракт
«Атланта» перевела Доминика Барлоу на стандартный контракт.
«Хоукс» преобразовали двусторонний контракт форварда (21 год, 206 см) в двухлетний стандартный контракт.
Барлоу проводит свой третий сезон в НБА после двух сезонов за «Сан-Антонио». В 18 матчах за «Атланту» форвард набирал в среднем 2,9 очка и 1,6 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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