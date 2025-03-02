«Нью-Йорк» отчислил Мэтта Райана и Джейкоба Топпина

«Нью-Йорк» расстался с двумя игроками.

«Никс» отчислили форвардов Мэтта Райана (27 лет, 198 см) и Джейкоба Топпина (24 года, 203 см).

Райан в нынешнем сезоне сыграл за «Нью-Йорк » 19 матчей, набирая в среднем 1,5 очка. Топпин провел в этом сезоне 16 матчей, набирая в среднем 0,4 очка.