Майерс Ленард объявил о завершении карьеры
В своих соцсетях бывший игрок «Портленда», «Майами» и «Милуоки» объяснил свое решение.
«После сезона с «Бакс» я знал, что больше не смогу играть в баскетбол. Это было тяжелейшее решение, которое мне когда-либо приходилось принимать, потому что мое тело приняло его за меня. Сначала я не хотел ничего объявлять, люди бы и так все поняли по прошествии времени. Но потом я понял, мое тело сказало мне остановиться, но мое сердце не было готово. Обучение вокалу и написанию песен дало мне возможность поразмышлять о том, что баскетбол подарил мне – и о том, как каждое прощание приводило к чему-то хорошему.
Эта песня – благодарность баскетболу, болельщикам, моим товарищам по команде, моей семье, организациям и всем, кто верил в молодого парня из Робинсона.
Я люблю и ценю вас больше, чем вы можете себе представить. За следующую главу! 🤠🍻🔨», – описал свои чувства Майерс.
В 2021 Ленард оказался в центре скандала из-за антисемитского оскорбления во время стрима. Он употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.
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