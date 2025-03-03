Майерс Ленард объявил о завершении карьеры

Центровой Майерс Ленард завершил профессиональную карьеру.

В своих соцсетях бывший игрок «Портленда», «Майами» и «Милуоки» объяснил свое решение.

«После сезона с «Бакс» я знал, что больше не смогу играть в баскетбол. Это было тяжелейшее решение, которое мне когда-либо приходилось принимать, потому что мое тело приняло его за меня. Сначала я не хотел ничего объявлять, люди бы и так все поняли по прошествии времени. Но потом я понял, мое тело сказало мне остановиться, но мое сердце не было готово. Обучение вокалу и написанию песен дало мне возможность поразмышлять о том, что баскетбол подарил мне – и о том, как каждое прощание приводило к чему-то хорошему.

Эта песня – благодарность баскетболу, болельщикам, моим товарищам по команде, моей семье, организациям и всем, кто верил в молодого парня из Робинсона.

Я люблю и ценю вас больше, чем вы можете себе представить. За следующую главу! 🤠🍻🔨», – описал свои чувства Майерс.

В 2021 Ленард оказался в центре скандала из-за антисемитского оскорбления во время стрима. Он употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.