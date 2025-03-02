«Юта» подпишет трехлетний контракт с Джейденом Спрингером
«Юта» и Джейден Спрингер подпишут долгосрочное соглашение.
«Джаз» договорился с атакующим защитником (22 года, 193 см) о контракте на три года.
Ранее Спрингер, 28-й номер драфта-2021, заключил с «Ютой» 10-дневный контракт. В четырех матчах за команду он набирал в среднем 3,5 очка, 1,0 подбора и 1,3 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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