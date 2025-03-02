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ACB. «Барселона» взяла верх над «Бреоганом», «Гран-Канария» проиграла дома «Реалу» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Барселона» взяла верх над «Бреоганом». «Гран-Канария» проиграла дома лидеру чемпионата «Реалу».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 17-4, Тенерифе – 16-5, Уникаха – 16-5, Валенсия – 15-6, Ховентуд – 13-8, Барселона – 12-9, Манреса – 12-9, Гран-Канария – 11-10, Баскония – 10-11, Сарагоса – 10-11, Мурсия – 10-11, Бреоган – 8-13, Бильбао – 8-13, Андорра – 8-13, Жирона – 6-15, Гранада – 6-15, Форса Льейда – 6-15, Баскет Корунья – 5-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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