Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Каршияку»
В понедельник, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Фенербахче» примет «Каршияку».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 октября, 19.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Фенербахче – 4-0, Анадолу Эфес – 4-1, Бурсаспор – 4-1, Тофаш – 4-1, Тюрк Телеком – 4-1, Каршияка – 3-1, Коньяспор – 3-2, Петким Спор – 3-2, Бахчешехир – 3-3, Газиантеп – 2-3, Дарушафака – 2-3, Галатасарай – 1-4, Бешикташ – 1-4, Маниса – 1-4, Меркезефенди – 1-5, Бююкчекмедже – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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