«Лейкерс» вывели из обращения номер Джорджа Майкана

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«Лейкерс» вывели из обращения 99-й номер знаменитого центрового Джорджа Майкана.

Торжественная церемония состоялась 30 октября во время домашнего для «озерников» матча с «Денвером» (121:110).

Майкан – 5-кратный чемпион НБА в составе «Миннеаполис Лейкерс». 

Прославленный баскетболист ушел из жизни в июне 2005 года в возрасте 80 лет.

Джордж Майкан – семинарист в очках, ставший первой суперзвездой в баскетболе. Он спас от ранней смерти и «Лейкерс», и всю НБА

Твиттер «Лейкерс» 

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