Василий Карасев – о поражении от УНИКСа: «Провели на равных с одним из лидеров 31 минуту»

Главный тренер МБА Василий Карасев после поражения от (81:97) отметил, что команда большую часть матча боролась на равных с одним из лидеров лиги.

«Могу сказать, что мы точно меняемся, в первую очередь — в психологическом плане. Сегодня провели на равных с одним из лидеров 31 минуту. В конце, конечно, класс УНИКСа сказался.

Сегодня у нас гораздо лучше обстояло дело с подборами. Теперь нужно думать о матче в Нижнем, который состоится уже в понедельник», – сказал Карасев.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!