Клэй Томпсон договорился о тренировках на лето за 2 дня до финала

Персональный тренер Бен Бруно опубликовал в инстаграме сообщения, которые получил от атакующего защитника «Голден Стэйт» за два дня до начала финальной серии НБА-2022 против (4-2).

«Эй, приятель, я арендовал помещение в Беверли-Хиллз с середины июля до середины сентября. Теперь я здоров и снова хочу как следует потренироваться летом, как это было в 2018 году», – написал Томпсон.

«Мне нравится. Удачи в финале, буду с нетерпением ждать возобновления работы этим летом», – ответил Бруно.

Клэй полностью пропустил два сезона (2019-2021) из-за разрывов крестообразной связки и ахиллова сухожилия. Он вернулся на площадку по ходу прошедшего регулярного чемпионата.

В плей-офф-2022 баскетболист провел все 22 матча, набирая в среднем 19 очков, 3,9 подбора, 2,3 передачи и 1,1 перехвата.

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