Генменеджеры НБА уверены, что Паоло Банкеро станет лучшим новичком сезона-22/23

Генеральные менеджеры клубов НБА приняли участие в ежегодном опросе и выбрали главных претендентов на получение индивидуальных наград.
Фаворитом в борьбе за получение награды Лучшему новичку сезона-2022/23 считается форвард «Орландо» Паоло Банкеро. Функционеры отдали первого номера драфта этого года подавляющее большинство голосов – 79%.
Ближайший преследователь игрока в данном рейтинге – новичок «Сакраменто» Киган Мюррэй (17%). Форвард «Хьюстона» Джабари Смит, выбранный под третьим пиком драфта-2022, получил только 3% голосов.
В прошлом сезона фаворитом на получение награды считался атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин – 47% голосов.
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