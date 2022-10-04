Генменеджеры НБА уверены, что Паоло Банкеро станет лучшим новичком сезона-22/23

Теги Хьюстон Орландо Сакраменто НБА драфт НБА Джейлен Грин Паоло Банкеро Джабари Смит Киган Мюррэй Баскетбол

Генеральные менеджеры клубов НБА приняли участие в ежегодном опросе и выбрали главных претендентов на получение индивидуальных наград.

Фаворитом в борьбе за получение награды Лучшему новичку сезона-2022/23 считается форвард «Орландо» Паоло Банкеро. Функционеры отдали первого номера драфта этого года подавляющее большинство голосов – 79%.

Ближайший преследователь игрока в данном рейтинге – новичок «Сакраменто» Киган Мюррэй (17%). Форвард «Хьюстона» Джабари Смит, выбранный под третьим пиком драфта-2022, получил только 3% голосов.

В прошлом сезона фаворитом на получение награды считался атакующий защитник «Рокетс» Джейлен Грин – 47% голосов.

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