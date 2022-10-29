НБА хочет ввести жесткий потолок зарплат в новом коллективном соглашении

НБА добивается введения жесткого потолка зарплат в переговорах по новому коллективному соглашению с профсоюзом игроков.

Новая система должна заменить нынешний налог на роскошь жестким лимитом, который команды лиги не смогут превышать, выплачивая заработную плату баскетболистам.

Лига обеспокоена тем, что огромные платежные ведомости таких клубов, как , и – готовых платить огромные налоги на роскошь – затрудняют конкуренцию организациям с маленьких рынков.

Предложение лиги встретило серьезное сопротивление со стороны профсоюза игроков, вплоть до того, что тот посчитал его невозможным для обсуждения.

Неназванный игрок НБА заявил: «Прежде чем будет установлен жесткий лимит, случится локаут».

У сторон есть крайний срок 15 декабря, чтобы объявить о планах отказаться от текущего коллективного соглашения в июле 2023 года. В противном случае оно будет действовать до 2024 года.

Америка обожает гигантского Бобана. Он разочаровал ЦСКА и «НН», а сейчас разрушает стереотипы в НБА и лупит Киану Ривза

15 фотографий, на которых Майкл Джордан парит в воздухе

Контракты и платежные ведомости НБА