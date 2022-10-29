Леброн обошел Карла Мэлоуна и стал 1-м в истории НБА по количеству матчей с 20+ очками за карьеру

Форвард «Лейкерс» отметился историческим достижением в матче против «Миннесоты» (102:111) в пятницу.

Звездный баскетболист набрал 28 очков и оформил 1 135-й матч в карьере с 20 и более баллами за результативность.

Таким образом, 37-летний Джеймс превзошел рекорд легендарного бигмена «Юты» , у которого 1 134 игры с 20 очками и более.

«Лейкерс» потерпели пятое поражение в пяти матчах на старте нового сезона.

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