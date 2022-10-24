Леброн повторил рекорд Карла Мэлоуна по количеству матчей с 20+ очками за карьеру

Форвард Леброн Джеймс отметился историческим достижением в матче против (104:106).

Звездный баскетболист набрал 31 очко и оформил 1 134-й матч в карьере с 20 и более баллами за результативность.

Таким образом, Джеймс повторил рекорд легендарного , у которого также 1 134 игры с 20 очками и более.

37-летний форвард «Лейкерс» начал сезон с показателями 27,3 очка, 10,7 подбора и 7,3 передачи в среднем за матч.

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